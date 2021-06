Igokea, Borac i Spars nakon izbacivanja: Tužićemo Savez i igrati ABA ligu

Kaznu nećemo platiti, angažovaćemo pravni tim, a ABA liga je nezavisna i tu su mjesta za Igokeu, Borac i Spars sigurna, poručio je Nihad Selimović, predsjednik Košarkaškog kluba Spars, reagujući na današnju odluku komesara takmičenja Prvenstva BiH kojom su ova tri kluba izbačena u niži rang takmičenja.

"Odluku o našem izbacivanju je donio komesar. Sada ima Takmičarska komisija, pa Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH, pa ćemo vidjeti. Isti ljudi koji su radili stvari na promjeni sistema takmičenja sada su donijeli i ovu odluku. To su nebuloze. Kaznu mogu platiti samo režiseri ovog cirkusa, a najveću kaznu platiće i već plaća bh. košarka", rekao je Selimović.

Odlukom komesara Prvenstva BiH za košarkaše Nadira Koredžije košarkaški klubovi Igokea, Spars i Borac izbačeni su u niži rang takmičenja u Bosni i Hercegovini. Kažnjeni su i novčano sa po 3.000 KM, a nakon što se pobunili i nisu došli na fajnal for turnir u Širokom Brijegu. Završni turnir prvenstva pristao je da organizuje Košarkaški klub Široki Brijeg, kojem je nakon svih dešavanja pripala i titula prvaka BiH.

"Ne treba biti pravnik neko da pobije ove stvari. Propozicije takmičenja donesene su neposredno prije početka sezone, kojima se jasno definiše da se igra Liga 14 i plej-of prvih osam ekipa, gdje se igra polufinale i finale na dvije dobijene i to je to. U decembru je to promijenjeno, a pošto KK Spars nema svog predstavnika u Upravnom odboru KS BiH, obratili smo se Košarkaškom savezu Kantona Sarajevo, koji je 29. decembra uputio dopis KS BiH. Tada je zahtijevano da se stavi van snage odluka jer se tim dovodi legalitet lige u pitanje, sa ozbiljnim pravnim i finansijskim posljedicama. Međutim, nisu reagovali, nego su 26. aprila ponovo mijenjali i uveli da se igra fajnal for i Liga 6", tvrdi Selimović.

Ukoliko odluka ipak ostane važeća, Igokea i Borac će se u narednoj sezoni takmičiti u Prvoj ligi Košarkaškog saveza Republike Srpske, dok će Spars igrati A1 ligu BiH. Uporedo još jedno od pitanja koje se nameće nakon jučerašnje odluke je i ono vezano za učešće bh. klubova u ABA ligi. Selimović tvrdi da tu dileme nema.

"ABA liga je nezavisno takmičenje. Ne zavisi od Košarkaškog saveza BiH i tu su sigurna mjesta za Igokeu, Borac i Spars", ističe Selimović.

Da odluka bh. saveza neće proći, tvrdi i Milan Đajić, predsjednik Košarkaškog kluba Borac, koji se danas sastao sa advokatom i počeo spremati tužbu protiv Košarkaškog saveza BiH zbog, kako kaže, narušavanja ugleda kluba.

"Donose se jednostrani potezi, a mi sada imamo mogućnost da tužimo KS BiH. Ovo je nešto što traje već godinama između Sparsa, Igokee i KS BiH, a mi smo tu kolateralna šteta", rekao je Đajić.

Tvrdi da su u tri dana uoči fajnal fora u Širokom Brijegu dobili isto toliko različitih odluka iz KS BiH.

"Svaki dan smo dobijali različite informacije. Jedan dan da će biti otkazano u Laktašima, drugi dan da može neko drugi konkurisati, treći dan, tačnije u petak, informišu nas da idemo u Široki Brijeg sutra, odnosno u subotu. Mi smo trebali da sjednemo ujutru u autobus, da organizujemo ekipu za jedno tako važno takmičenje, a sve u 24 sata", ističe Đajić.

Prvi čovjek Borca kaže da su prije onih vezanih za fajnal for zvanično na njihovu adresu tokom godine dolazile samo informacije o kaznama iz KS BiH.

"Za čitavu godinu dana ljudi iz KS BiH nisu bili u stanju da nam se zvanično obrate i da nas upoznaju kakav će tačno biti format lige. Oni su se između sebe dogovarali, a mi informacije dobijali iz medija. Funkcionišu kao šarlatanska grupa koja se dogovara preko Viber grupa, a nakon svega što su uradili nas prozivaju po medijima. Mi smo nakon više od deset godina mukotrpnim radom vratili klub na košarkašku mapu i zbog toga što narušavaju ugled Košarkaškog kluba Borac, tužićemo čelnike KS BiH, koji se sa nama igraju", rekao je Đajić.

Iz Igokee su naveli "da se godinama bore sa odsustvom smisla i osjećaja za takmičenja, klubove, igrače od strane čelnih ljudi Saveza":

"Amer Čolan treba da je servis klubovima, a on je čovjek koji ruši sve. Zato će morati da ode sa funkcije koju sada obavlja. Borac, Spars i Igokea neće biti izbačeni iz lige. Sva pravna sredstva ćemo iskoristiti i izborićemo se za to."