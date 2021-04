Igokea ispustila pobjedu protiv Zvezde u posljednja tri minuta

Košarkaši Crvene zvezde su poslije velike drame i teško izgrađenog preokreta uspjeli da savladaju Igokeu u 25. kolu ABA lige sa 69:66.

Crveno-bijeli su u drugom minutu posljednje dionice imali dvocifreni zaostatak, ali su postepeno smanjivali i u tajm-aut prekidima krojili planove koji su na kraju i realizovani.

Nakon uvodnih 6:1, za čas su svi pomislili da bi posao za tim Dejana Radonjića moga da bude lak, ali se već u narednim minutima vidjelo da to neće biti tako. Gosti iz Laktaša su prešli u vođstvo nakon pola prve četvrtine, a to su održavali sve do posljednjih 180 sekundi susreta. Lojd i Volden su upalili mašinu i na svojim mišićima izgradili zlata vrijednu pobjedu.

Džordan Lojd je na kraju bio najefikasniji igrač meča sa 18 poena, a ispratio ga je Kori Volden sa dva poena manje.

Imala je Igokea svojih šansi, držala se do samog kraja. Na samo sedam minuta do kraja su ponovo prišli na dva poena razlike polaganjem Jovanovića, a onda je uslijedio faul nad Simonovićem koji je promašio, a zatim pogodio jedno slobodno bacanje. Gostima je ostalo samo tri sekunde, tako da nije moglo da dođe do smislenog napada, ali je Talić šutirao iz daleko i nije pogodio za eventualni produžetak.

U ekipi Igokee istakao se Klemons sa 16 poena, ali svi ostali kao što su Pot, Talić i Jošilo su stali u posljednjoj dionici, ostali ispod dvocifrenog učinka, što možemo okarakterisati kao jednu od glavnih stavki u porazu gostujućeg kolektiva.

(Telegraf.rs)