Igokea izgubila od Krke u posljednjim sekundama

Košarkaši Igokee poraženi su od Krke u Novom Mestu rezultatom 76:75 u utakmici 8. kola regionalne ABA lige iako su većim dijelom meča bili u vođstvu.

Bolje je Igokea otvorila utakmicu i tokom cijele prve četvrtine kontrolisala je rezultat, a na prvi odmor tim iz Laktaša otišao je sa deset poena viška 25:15 ali je Krka do odlaska na odmor smanjila na minus sedam 46:39.

Igokea je u trećoj dionici imala 11 poena prednosti ali je sjajni Lapornik serijom trojki uspio da “istopi” tu prednost pa je u posljednju dionicu ušla sa samo košem zaostatka.

Trojkom Lakornika Krka je na početku treće četvrtine došla do vođstva 65:63, nakon što je Grin izjednačio ovaj rezultat je više od dva minuta dstajao na semaforu. Još jednom je Krka vodila, nakon koša Jošila za 67:65. Serijom 5:0 Igokea dolazi do novog vođstva, a onda je Džons zakucavanjem priližio Krku na poen zaostatka (70:69). sa jednim pogođenim bacanjem od dva Grin donosi Igokei dva poena viška, a onda Kouzi promašuje trojku, ali nakon ofanzivnog skoka ovaj igrač ponovo pokušava, ovaj put pogađa i dovodi Krku u vođstvo na minut i 49 sekundi do kraja.

U narednom napadu Gagić je izborio Bacanja, oba puta bio precizan za vođstvo Igokee. Sa poenom viška gosti su ušli u poslednji minut, a onda je Gagić prvo uhvatio loptu, a onda u nastavku napada poentirao iz teške pozicije za plus tri na 45 sekundi do kraja.

Trener Krke Anzulović na tajm autu je zahtijevao brze realizaciju za dva poena, A Lapornik je poslije prodora Zakucao. Evans je u napadu Igokee promašio trojku, a onda je Krka imala 10 sekundi za napad. Lapornik je ušao u prodor, Rajt ga je faulirao, a ovaj je dva puta bio precizan na 2,1 sekundu do kraja.

Najefikasniji u timu Igokee bili su Oliver Stević Luka i Đorđe Gagić sa po 15 poena dok je Krku do pobjede predvodio Luka Lapornik sa 26 koševa.

