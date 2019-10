Igokea juri prvi trijumf u ABA ligi

Nastavlja se serija teških utakmica u regionalnoj ABA ligi za košarkaše Igokee koji u subotu dočekuju Olimpija Cedevitu u meču 3. kola. Dva poraza na startu motiv su više za "igose" da pred svojim navijačima dođu do prvog slavlja.

Ekipu će s klupe i u ovom meču voditi pomoćni trener Marko Barać, koji ima samo riječi hvale za protivnika, koji je mnogo uložio u igrački kadar kako bi se borio za titulu prvaka ABA lige.

"Očekuje nas utakmica protiv ekipe koja je izuzetno iskusna i sastavljena od igrača koji su prošli kroz ovo takmičenje i koji su prije svega osvajali ABA ligu. Dodati su im Amerikanci koji su radili kod naših trenera i znaju kako da igraju na ovim prostorima. Krasi ih sjajna i atletski odlična spoljna linija, gde ćemo morati da pronađemo odgovor i u svakom mislu da napravimo pozitivnu reakciju u odnosu na prošlu utakmicu", rekao je Barać.

Olimpija Cedevita je jedan od četiri kluba koji nakon dva kola imaju maksimalan učinak, ali to se i očekuje od slovenačke ekipe. Upravo to je dodatni motiv Igokei da skine skalp jednog od timova koji su favoriti za fajnal for.

"Olimpija je tim koji je pravljen za visoke domete, baš kao što je to Cedevita, a dobrim delom i Olimpija bila i u nekim prethodim godinama. Ekipa je sastavljena od izuzetno kvalitetnih igrača iz regiona, ali i odličnih stranaca. Imaju mnogo iskustva u ABA ligi. Ekipa su koja igra poprilično tvrdu igru sa dosta kontakta i moramo biti od prvog minuta spremni da nametnemo svoj ritam, da izađemo s energijom kakvu smo imali protiv Partizana", kazao je Oliver Stević, košarkaš Igokee, i dodao:

"Jako je bitno da imamo hladnu glavu u momentima koji neće biti dobri, a kojih će sigurno biti. Moramo da ih prepoznamo i da stanemo na loptu u tim trenucima. Moramo biti mudri i pametni i samo tako možemo doći do pobede."

Jedan od najzanimljivijih mečeva ovog kola u Baru bi trebalo da odigraju Mornar i Partizan, dok će branilac trofeja Crvena zvezda u nedjelju na megdan Krki u Sloveniju.

Parovi 3. kola

Subota: Mornar - Partizan (17 časova), Igokea - Cedevita Olimpija (20). Nedjelja: Krka - Crvena zvezda (18), Budućnost - Primorska (20). Ranije: Cibona - FMP, Mega Bemaks - Zadar.

Subotić bivši

Košarkaški klub Budućnost iz Podgorice sporazumno je raskinuo saradnju s trenerom Slobodanom Subotićem zbog poraza od Arke u Evrokupu.

Bez obzira na dva trijumfa u ABA ligi u isto toliko kola, Subotić odlazi nakon sve tri izgubljene utakmice u Evrokupu. Subotić se na klupi Budućnosti zadržao samo četiri mjeseca, odnosno sedam zvaničnih utakmica.

Crnogorski mediji pišu da je izvjesno da će ekipu privremeno preuzeti dosadašnji asistent Petar Mijović, koji je Budućnost prošle sezone odveo do titule prvaka Crne Gore.