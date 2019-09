Igokea mora platiti 20.000 KM, Teletović govorio o Srbiji i Španiji

Predsjednik Košarkaškog saveza BiH Mirza Teletović i generalni sekretar Amer Čolan danas su u Sarajevu govorili o aktuelni temama u bh. košarci, ali i nedavnom Mundobasketu u Kini.

Što se tiče bh. prvenstva koje počinje narednog mjeseca istaknuto je da će Liga 12 i dalje nositi to ime, dok se ne nađe novi generalni sponzor. Takođe je spomenuto da će Igokea zbog ne nastupanja prošle sezone u domaćem takmičenju morati platiti kaznu u iznosu od 20.000 KM i to do početka sezone, kao i da će njen povratak u bh. ligu dodatno dobiti na teženi. Isto tako Liga 12 konačno će biti u nadležnosti KS BiH.

Čolan je govorio i o preseljenju u nove prostorije, kao i da i dalje postoji nada da Nihad Đedović ponovo zaigra za reprezentaciju BiH. Isto tako ponovio je da je finansijska sitaucija u savezu i dalje složena, ali da postepeno vraćaju dio dugovanja od sponzorskih ugovora.

Teletović, nekadašnji NBA igrač koji je dugo vremena igrao u Španiji dao je kratak komentar i na nedavno SP u košarci.

"Uspjeh Španije me nije iznenadio, dugo sam bio tamo i znam kakve su im ambicije. Dugo su vremena na okupu i imaju dobrog selektora. Što se tiče Srbije, očekivao sam malo više. Mislim da je kod nji stvoren taj pritsak da moraju nešto da osvoje. To je veliki pritisak, igrao sam u Španiji i znam kako je to kad moraš nešto da osvojiš. Srbija ima kvalitetnu reprezentaciju, napravljen je mali korak unazad, ali mislim da će već na sljedećem takmičenju pokazati svoj kvalitet", poručio je Teletović.