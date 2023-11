Igokea nakon Partizana razbila još jednog favorita

Košarkaši Igokee ostvarili su novu veliku pobjedu u ABA ligi.

Nakon što su prošlom kolu u Beogradu srušili Partizan, Aleksandrovčani su večeras u Laktašima pobijedili još jednog od favorita u regionalnom takmičenju. Puleni Vladimira Jovanovića su savladali ekipu Budućnost sa 88:74 i sada imaju omjer 6-2. Ovo je Podgoričanima bio tek drugi poraz, koliko ima Igokea, ali i Parizan.

Bilo je to fantastično izdanje “igosa“. Potpuna dominacija od početka do kraja meča. Na poluvremenu su imali plus (11), a da ne bude nikakve neizvjesnoti u posljednjoj četvrtini pobrinuli su se u trećem periodu nakon kojeg je rezultat glasio 68:52. U posljednjem kvartalu imali su i nevjerovatnih plus 26 (61:56).

Sjajnu utakmicu u pobjedničkom timu odigrali su Nikola Tanasković sa 22 poena, Edin Atić sa 18, te Nikola Marić sa 14 koševa. Dvocifren je bio i Marko Jeremić sa 10 poena. Kod gostiju Kolvin Ros je postigao 14, a Marvin Džons 13 poena.

