Igokea poražena od FMP-a

Košarkaši Igokee poraženi su na gostovanju od FMP-a rezultatom 89:81 u drugom kolu ABA lige.

Igokea jeloše ušla u meč, nije bilo prepoznatljive defanzivne čvrstine, pa su dozvolili FMP-u da postigne 29 poena u prvom dijelu igre i povede sa šest razlike (29:23). Na poluvremenu su domaćini imali +8.

Sjajna treća dionica odigrana je u Železniku. Igokea je uspjela da priđe na jedan posjed, ali su igrači FMP-a odbili taj napad Igokee, pa su u posljednju dionicu ušli sa +7. U četvrtoj dionici domaćini su povećali prednosti, išli i na dvocifrenu prednost, ali je Igokea uspijela da uvede meč u neizvjesnu završnicu. Ipak, nisu mogli Aleksandrovčani do preokreta, pa je FMP upisai prvu pobjedu u sezoni, prenosi ATV.

Voler je bio najefikasniji u ekipi Igokee sa 14 poena, Jošilo je postigao 12, a Đorđević i Starks po 11.

FMP su predvodili Radonjić i Nerandžić sa 18 poena, Džons je dodao 13, a Tasić 10.

