Igokea protiv Cibone prekinula negativan niz

Košarkaši Igokee pobijedili su Cibonu rezultatom 87:69 u premijernoj utakmici 13. kola regionalne ABA lige i na taj način su prekinuli seriju od tri uzastopna poraza.

Cibona je bolje otvorila utakmicu i povela sa 6:1, a Aleksandrovčani su u prvom periodu samo jednom bili u vođstvu (14:13), a gostujući tima na prvi odmor otišao je sa tri poena viška 17:14.

Drugu četvrtinu Igokea je otvorila mnogo bolje, serijom 10:0 prešla u vođstvo koje je do odlaska na odmor podigla na 17 poena (48:31). Uspjela je Cibona u nekoliko navrata da priđe na sedam poena, ali su domaći igrači bili rapoloženi i u posljednjih pet minuta ušli su sa plus 15 (73:58), a do maksimalne prednosti na tri minuta do kraja (80:60) što je, ispostavilo se, bila nedostižna razlika za tim iz Zagreba.

Nakon ovog trijumfa Igokea ima skor od pet pobjeda i osam poraza i na tabeli se izjednačia sa FMP-om i Cibonom u srednjem dijelu tabele.

U ovom meču Aleksandrovčani su primili najmanje koševa u sezoni (protiv Krke primili 73), a postigli su najviše trojki, čak 12.

Najefikasniji na meču bio je Sava Lešić sa 20 koševa.

(ATV)