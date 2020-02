Igokea razbila Široki za finale kupa Mirze Delibašića

Košarkaši Igokee plasirali su se u finale Kupa Mirze Delibašića nakon što su večeras u Sarajevu pobijedili ekipu Širokog Brijega rezultatom 84:64.

Ipak, nije se činilo da će najbolji bh. klub tako lako doći do finala. Široki je bolje ušao u meč i čak vodio nakon prve četvrtine, ali to je bilo sve što su uradili na utakmici.

Igokea se probudia u drugoj dionici i već do poluvremena preokrenula rezultat. Do kraja meča prednost je samo rasla pa su došli do uvjerljivog trijumfa.

Najbolji u Igokei bili su Đorđe Gagić i Jakov Mustapić koji su postigli po 14 poena. Vrijedi izdvojiti i dominaciju Dalibora Ilića pod koševima jer je imao 10 skokova. Dario Drežnjak je bio najbolji kod Širokog s 18 poena, prenosi "Klix.ba".

Igokea će u nedjelju u finalu Kupa Mirze Delibašića igrati protiv boljeg iz drugog polufinala u kojem se večeras sastaju Spars Realway i Leotar.