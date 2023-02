Igokea rutinski do jubilarnog 10 Kupa Mirza Delibašić

Igokea je pobjednik Kupa Mirza Delibašić. U finalu je opet bila bolja od Širokog.

Igokea je u finalu, koje je bilo repriza prošlogodišnjeg finala pobijedila Široki Brijeg 76:49 i tako došla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju i sada su najuspješniji klub u BiH.

Široki ima devet trofeja.

Nakon izjednačene prve četvrtine, tim Vladimira Jovanovića je bio bolji u drugoj u kojoj su došli i do dvocifrene razlike. Meč su prelomili u trećoj četvtini kada su zaigrali mnogo bolje u odbrani i pred posljednih 10 minuta su imali vođstvo 59:42 koje su ritunski sačuvali do kraja i došli do trofeja.

U pobjedničkom timu Nikola Tanasković, Nikola Marić, Haris Delalić, Stefan Đorđević su upisali po 10 poena. Na drugoj strani Deišon Najt 14 poena, piše "Košarka 24".