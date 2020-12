Igokea savladala FMP

Košarkaši Igokee savladali su ekipu FMP rezultatom 84:74.

Najefikasniji kod domaćina su bili Jošilo sa 21, Atić sa 14, Jovanović sa 12 i Klemons sa 13 poena.

Goste su predvodili Čović i Nenadić sa po 19, dok je Lazarević dodao 10 poena.

Ovom pobjedom Igokea je došla do šeste pobjede iz osam utakmica u regionalnom takmičenju.

THE END: @BCIgokea grab another win in the 2020/21 #ABALiga regular season as they beat @BCFMP in postponed game of Round 7. pic.twitter.com/Hnm7QWU9g6