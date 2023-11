Igokea u Italiji upisala treći poraz u Ligi šampiona

Košarkaši Igokee upisali su i treći poraz u FIBA Ligi šampiona.

Aleksandrovčani su večeras u okviru grupe H poraženi u Italiji od ekipe Tortone koja je slavila sa 91:84. Igosi su sada na omjeru 0-3, dok Tortona ima 3-0.

Domaći su nakon prve dionice imali plus 9, a toliko je bilo i na poluvremenu (46:37). Italijanski tim u trećem periodu pravi ključnu razliku. Dobili su ovaj period sa 26:16, tako da su uoči ulaska u posljednji period imali velikih 72:53. Već tada je pobjednik bio odlučen, no Igokea je odigrala sjajnu posljednjih 10 minuta. Na 120 sekundi je prišla na minus 4, ali nije mogla do velikog preokreta. .

U redovima Igokee su se istakli Nikola Marić sa 16, Nikola Tanasković sa 15 i Stefan Mudi sa 14 poena. U pobjedničkom timu najefikasniji je bio Leon Radošević sa 18 poena. Narednu utakmicu u Ligi šampiona Igokea igra 28. novembra kada će u Laktašima ugostiti ekipu Mursije.

