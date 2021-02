Igokea u nedjelju brani prvo mjesto

Bez obzira na prvo mjesto na kojem se nalazimo u ABA ligi, nemamo nikakav pritisak, rekao je Dragan Bajić, trener KK Igokea, pred derbi meč 19. kola regionalnog takmičenja sa Budućnosti.

Prvak BiH trenutno se nalazi na prvom mjestu ABA lige i tu poziciju će u nedjelju u Laktašima (21 čas) da brani u meču s ekipom koja je jedan od favorita za šampionski prsten. Oba tima su dosad ostvarila po tri poraza s tim da je četa trenera Dragana Bajića odigrala dva meča više od tima iz Podgorice. Ovo će biti njihov prvi međusobni duel ove sezone u regionalnom takmičenju, jer prvi, koji je trebalo da odigraju u Crnoj Gori, nije odigran u planiranom terminu zbog virusa korona.

"Očekuje nas nastavak takmičenja u ABA ligi. Za Budućnost mogu reći da je s velikim ambicijama ušla u ovu sezonu i kad je u pitanju ABA liga, ali i Evrokup. To su pokazali rezultatima u dosadašnjem toku sezone u oba takmičenja", rekao je Dragan Bajić, trener Igokee.

On je istakao da se ambicioznost Budućnosti može vidjeti i po tome što su i pored dobrih rezultata promijenili trenera pa je umjesto Petra Mijovića došao Dejan Milojević.

"O Dejanu stvarno neću trošiti puno riječi, imam visoko mišljenje o njemu kao treneru. Analizirajući sam tim Budućnosti, gledajući moj tim kao trener, nisam našao nigdje našu prednost u odnosu na njih kada su u pitanju igrački kvalitet i same pozicije. To znači da mi u utakmicu moramo ući sa maksimalnim angažmanom i treba da budemo disciplinovani kada je odbrana u pitanju. Moramo kroz odbranu da dođemo do lakih poena i, naravno, ako nam se kroz sve to ukaže šansa, nadam se da ćemo je znati iskoristiti", kazao je Bajić i dodao:

"Rekao sam svojim igračima da je naša obaveza da do kraja ABA lige pokušamo ostvariti što bolji rezultat, a samim tim i što bolji plasman na kraju ABA lige. To će svima značiti mnogo u budućnosti, kako nama trenerima tako i igračima, a naravno i klubu koji predstavljamo."

U ovom kolu će pobjedu za zelenim stolom ostvariti Crvena zvezda, koja je trebalo da igra s Primorskom, koja je odavno odustala od takmičenja i svaki njihov meč se registruje rezultatom 20:0 u korist protivnika.

ABA liga

1. Igokea 17 14 3 1244:1137 31

2. Mornar 17 13 4 1382:1258 30

3. Mega 18 12 6 1432:1362 30

4. Cedevita Olimpija 16 13 3 1303:1144 29

5. Crvena zvezda 15 13 2 1223:1007 28

6. Budućnost 15 12 3 1161:1069 27

7. Partizan 17 7 10 1289:1282 24

8. Split 18 5 13 1312:1435 23

9. Cibona 16 6 10 1088:1164 22

10. Krka 16 5 11 1085:1155 21

11. FMP 15 5 10 1128:1195 20

12. Borac 16 4 12 1181:1250 20

13. Zadar 14 5 9 936:946 19

14. Primorska 18 0 18 0:360 0

Parovi: Subota: Zadar - Partizan (17 časova), Cedevita Olimpija - FMP (19). Nedjelja: Mega - Borac (12), Cibona - Split (19), Igokea - Budućnost (21). U petak su igrali: Mornar - Krka.