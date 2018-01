"Igosima" se smiješi 685.000 dolara

Košarkaški šampion BiH Igokea u subotu je pojačao tim krilnim centrom Bilijem Prestonom, koji je veliki NBA potencijal, i trebalo bi da izađe na ovogodišnji NBA draft. Ukoliko Amerikanac naredne sezone ode u neki od timova najjače ligu svijeta, "igosi" će zaraditi 685.000 dolara na osnovu trening kompenzacije koju plaćaju timovi "preko bare".

Nova akvizicija Aleksandrovčana je igrala za Ouk Hil srednju školu iz Virdžinije, čiji su dres svojevremeno nosile i velike NBA zvijezde Kevin Durent te Karmelo Entoni.

Menadžment bh. šampiona ne gubi vrijeme ove sezone i Preston je peti Amerikanac koji je pojačao tim. Prije njega u timu koji domaće utakmice igra u Laktašima tokom sezone igrali su Dezmond Vašington, Dorel Rajt, Malkolm Li, a ekipu je prethodne nedjelje pojačao Kevin Rajnhart. Igor Dodik, generalni menadžer bh. šampiona, ističe da je ovo put kojim klub planira da ide u narednom periodu.

"Prvenstveno je cilj da omogućimo igračima da se afirmišu, a i za nas kao klub i Republiku Srpsku sve je to veliki marketing. Vijest o dolasku Prestona u naš tim prenijeli su najveći američki mediji, poput ESPN-a i USA Todaya. Pratili smo ga kada je igrao za Ouk Hil srednju školu i na Mekdonalds ol-star utakmici. Počastvovani smo što će jedan tako ogroman talenat biti dio naše organizacije. Blisko smo pratili njegovu situaciju i njegovoj porodici pokazali interesovanje te smo na kraju uspjeli da postignemo dogovor sa njegovim zastupnicima u Kaliforniji i potpišemo ugovor do kraja sezone. Bili je veliki NBA potencijal, učinićemo sve da on nastavi svoj razvoj i da pomognemo da se dokaže u našem klubu i ispuni svoj cilj da postane NBA zvijezda u bliskoj budućnosti", rekao je glavni operativac Igokee, koja je, što se tiče dovođenja zvučnih imena, do sada obilježila ovu sezonu u regionu.

Dodik je krajem prethodne godine boravio u SAD, gdje je ostvario dosta kontakata i dogovorio posjetu prvaka Evrope (sa reprezentacijom Slovenije) i plejmejkera Majamija Gorana Dragića.

Narednog mjeseca ponovo planira da se otisne u najkošarkaškiju zemlju svijeta.

"Bilo je dobrih kontakata tokom prethodnog boravka u SAD, a sada ću ići na ol-star utakmicu NBA lige u Los Anđelesu, gdje mi je cilj da sve ovo dodatno unaprijedim i stvorim nove kontakte kako bi Igokea nastavila da dovodi ovakve igrače", kazao je Dodik.

On je naveo da je Igokea svoje ciljeve u ovoj sezoni ABA lige gotovo ispunila, pošto je opstanka na Jadranu izvjestan, a plasman u plej-of ipak nije izvjestan.

U posljednjoj sezoni za Ouk Hil Preston je prosječno bilježio 15,3 poena i 9,2 skoka po meču. Osim ove srednje škole, nastupao je za Sent Džon, Redondo i Prajm Prep. Ima 20 godina, a ove sezone trebalo je da nastupa za Univerzitet Kanzas, za koji sticajem okolnosti nije odigrao nijedan meč. Naime, Preston je bio učesnik saobraćajne nesreće u studentskom kampusu, nakon čega mu je određena suspenzija do kraja istrage o slučaju. Nakon dva mjeseca istrage, koja nije završena, odlučio je da se takmiči na profesionalnom nivou i pojača redove Aleksandrovčana, s kojima je potpisao ugovor do kraja sezone.