Ima li u budućnosti Željka Obradovića mjesta za Partizan?

Trener Partizana Željko Obradović još jednom se osvrnuo na navijače, doček koji mu je priređen i izjavu da će "razmisliti šta mu je činiti".

Kako je rekao poslije pobjede nad Anadolu Efesom (100:90), dobro je razmislio i shvatio: ili će biti u Partizanu ili neće raditi.

"Da li sam razmislio? Da, jesam. Upravo ljudi koji su me zvali i ovi navijači. Ovaj klub je nastao 1945. godine ,a od nekih 70-ih kada je tu bio Dragan Kićanović sve je počelo. Partizan je imao fantastične rezultate i prošla je plejada sjajnih igrača. I nadam se da će se to nastaviti. Ono što je najvažnije je da se nastavi tradicija ovakve privrženosti klubu. Puno mi je srce kada vidim ovoliko dece u dvorani. Jedna stvar je biti deo elite, a to je Evroliga, ali najvažnije je edukovati decu", rekao je Obradović.

Pa je poentirao:

"Ili ću biti u Partizanu ili neću raditi. Mnogo je lako. E, sad, kako će biti u nastavku, to ćemo videti".

Facebook/ KK Partizan

Pa je nastavio.

"Meni će uvek biti najvažnije mišljenje saradnika, igrača i navijača. Tu se sve završava. Klub raste, svi su to prepoznali u Evropi. Evroliga prepoznaje kada je jedan klub stabilan, to je kada ima sopstvene izvore finansiranja. To čine ovi navijači i da Partizan može da izađe pred Evroligom sa planom i programom koji je odličan i koji su klubovi prepoznali, ja sam veliki optimista, ali da ne žurimo, želim da se zahvalim svima. Mi drugu godinu za redom reprezentujemo i ovaj grad i državu na najbolji način, nadam se da ljudi to prepoznaju i da će prepoznavati i dalje".

Kada je riječ o samoj utakmici.

"Danas je bila važna utakmica, uvek postoji impetativ, nosimo se tim. Reprezentativci su dosli i sredu, ja sam radostan zbog igre. Njihovi procenti šuta su fascinantni, čestitke igračima, ovo je timska pobeda. Energija sa tribina je bila važna".

Govorio je i o podršci navijača i transparentima.

"Ponosan sam i srećan da su navijači rekli da sam jedan od nih. Ponosan i srećan da sam trener kluba koji najviše volim. Ponosan i srećan da navijači to prepoznaju. Zadovoljan da sam posle Kupa imao mnogo poziva i poruka, ljudi su mi davali svakakvu vrstu podrške. Nemam nikakvu dilemu šta je moja budućnost. Doživeti ovako nešto... To doživljavam od kak osam se vratio. Hvala im na svoj ljubavi iskazanoj prema meni. Valjalo je zbog ovoga roditi se. I doživeti ovako nešto".

