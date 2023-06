Incident na konferenciji Ivanovića nakon derbija: "Hajde reci šta si hteo"

Poslije meča Partizana i Crvene zvezde, te pobjede crno-belih, trener crveno-bijelih Duško Ivanović je imao zamjerke na račun svog tima.

"Prvo čestitke Partizanu, oni su iskoristili vrlo dobro prednost domaćeg terena i vode sa 2:0. Mi smo večeras igrali puno bolje u prvom poluvremenu. Imali smo šansu da pobedimo utakmicu, ali mislim da smo darovali pobedu Partizanu sa nekim promašajima i naročito sa padom u odbrani u drugom poluvremenu. Ali dobro, to je 2:0, igra se do tri, sad se igra na našem terenu, ništa to nama ne menja, ni naš filing da možemo da pobedimo, ni naše ambicij da možemo da osvojimo ABA ligu", rekao je Ivanović.

Nakon toga je konferencija bila na kratko prekinuta jer je jedan od prisutnih imao šta da dobaci Ivanoviću, na šta ovaj nije ostao skrštenih ruku, piše Telegraf.

"Hajde, reci šta si hteo? Šta je bilo, da idem ja? Morate da imate respekta, ja imam prema vama. Nema problema", kazao je Ivanović.