Irving se izvinio: Zemlja nije ravna ploča

Jedna od najvećih NBA zvijezda i košarkaš Bostona Kyrie Irving izvinio se zbog izjava od prošle godine o tome da je Zemlja ravna ploča, rekavši da je bio pod uticajem teorije zavjere.

Irving je prošle godine tvrdio da je Zemlja ravna ploča i da je nakon istraživanja shvatio da na internetu ne postoji nijedna realna slika.

"To čak nije teorija zavjere. Zemlja je ravna ploča. Kažem vam, to nam je ispred nosa. Lažu nam. Nema informacija osim onih koje nam oni daju. Istraživao sam i shvatio da ne postoji stvarna fotografija Zemlje. Nisu bili na Mjesecu od 1961. ili 1969. To postaje zavjera", izjavio je Irving prošle godine.

Godinu dana poslije košarkaš Bostona očigledno je shvatio grešku te se izvinio svima zbog količine gluposti koju je iznosio.

"Bio sam pod uticajem teorije zavjere. Svi su vjerovali u nešto i pitali su se šta se događa s našim svijetom. Tada ste nevini i naivni u svemu tome, ali shvatite kakav je utjecaj raznih riječi. Ja sam zapravo pametna osoba, samo tada nisam bio svjestan efekta teorije zavjere. Izvinjavam se zbog toga", rekao je sada već bivši ravnozemljaš.

Playmaker Bostona trenutno se priprema za početak nove NBA sezone koja počinje za 16 dana, a njegov tim važi za jednog od najvećih favorita za osvajanje prstena.

