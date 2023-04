Iš Smit o poštovanju prema Jokiću: On je poseban

Iš Smit imao je percepciju o tome ko je Nikola Jokić kao igrač i osoba prije nego što je prošlog ljeta stigao u Denver. Ali nakon što je bio uzastopni MVP na dnevnoj bazi cijele sezone, ta se percepcija promijenila.

"Stalno čujete momke koji imaju vlastito mišljenje o njegovoj igri, ali želim da ljudi znaju, kad ga vidite izbliza iz noći u noć, stičete novo poštovanje prema tome koliko je poseban i koliko lako on stvara igru, ne samo za sebe nego i za sve ostale. Sada, ono što on radi je nevjerovatno teško. Znamo da je to što on radi težak posao. Ali to je ono što velike igrače čini velikima - kada to učinite normalnim, ili kada su stvari teške, učinite da izgledaju lako" rekao je Smit za "DNVR" u četvrtak.

Saigrač Srbina nije krio oduševljenje njime.

Just another casual no-look dime from Nikola Jokic pic.twitter.com/gCoBOdktGZ — Nuggets Nation (@NuggetsNationCP) April 8, 2023

"On to radi. On čini da izgleda lako. Stef to radi. Ovi momci čine da igra izgleda lako i zato su posebni kao što jesu. Džoker, on je poseban. On to stvarno jeste”, nastavio je Iš.

Smit je u NBA ligi dovoljno dugo da s pravom prosuđuje veličinu. Igrao je 13 godina i igrao je za 13 različitih ekipa, što je NBA rekord. Iš je bio saigrač s budućim članovima Kuće slavnih kao što su Kevin Durant, Rasel Vestbruk i Entoni Dejvis, i kaže da je ono što Jokića razlikuje od mnogih njegovih kolega njegova radna etika, pogon i košarkaški IQ.

Nikola Jokic gets called for a loose ball foul on the opening tip 1 second into the Nuggets-Jazz game pic.twitter.com/h3RLQ4xzLI — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 8, 2023

"Radi se o tome koliko naporno radi i njegovom poznavanju igre. Prilično je posebno kako on razmišlja o igri na toliko različitih načina. I samo iskreno želi igrati na pravi način. To je njegova najveća stvar. To je ono što je osvježavajuće i posebno kod njega”, objasnio je Smit, prenosi "TheDNVR".