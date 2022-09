Istorijska partija Dončića protiv Francuza: Šta trijumf Slovenije znači za Srbiju

Košarkaška reprezentacija Slovenije savladala je Francusku rezultatom 88:82 u posljednjem meču Grupe B na Evrobasketu, i tako zauzela prvo mjesto.

Utakmicu je obilježio fenomenalni Luka Dončić, koji je još jednom pokazao kakav talenat i kvalitet posjeduje. Ubacio je 27 poena u prvom, još 20 u drugom poluvremenu i uz sedam skokova i pet asistencija vodio svoju ekipu do pobjede.

Poenterski učinak Dončića je i drugi najbolji u istoriji Evrobasketa. Za poen je nadmašio učinak Nikosa Galisa od 46 poena, a jedini ispred njega je Edi Teres, belgijski košarkaš, koji je ubacio 63 poena u meču protiv Albanije 1957. godine.

