Ivanović: Odličan meč, srećan sam

Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović izjavio je nakon meča sa Olimpijakosom da je njegova ekipa odigrala meč sa mnogo energije.

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su večeras ekipu Olimpijakosa sa 87:79 (26:30, 19:17, 20:12, 22:20), u okviru 33. kola Evrolige.

"Ne računajući početak utakmice i prvu deonicu, ostatak meča smo odigrali sa mnogo energije i sjajnom odbranom. Bilo je malo problema u napadu, ali kada se sve sabere odigrali smo odličnu utakmicu. Ostali smo bez šansi za plasman u TOP 8, ali u svaku utakmicu do kraja sezone ulazimo sa ciljem da stignemo do pobede. Iskreno, smatram da je normalno da ekipa bude motivisana, iako ne može do TOP 8, jer ima velike ciljeve i mora da se bori za ugled", istakao je Ivanović.

Dodao je da je srećan što je došao u beogradski klub.

"Imali smo oscilacija tokom sezone, imali smo nekoliko mečeva koje nismo smeli da izgubimo i to nas je koštalo plasmana u TOP 8. Ove sezone Evroliga je najudnačenija u istoriji, možda nije najkvalitetnija, ali najudnačenija jeste. Srećan sam što sam došao u Zvezdu i što sam postao deo Zvezdina familije", zaključio je Ivanović.