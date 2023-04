Ivanović: Žao mi je što nismo ušli u Top 8

Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović rekao je da mu je žao što ekipa nije obezbijedila plasman u Top 8 Evrolige.

Zvezda je u posljednjem kolu regularnog dijela sezone pobijedila Fenerbahče sa 91:89 i ima po 17 pobjeda i poraza u sezoni.

Nije obezbijedila doigravanje i plej-of, ali je u finišu nanizala pet pobjeda, uglavnom na krilima sjajnog Fakunda Kampaca.

Argentinac je i u trijumfu nad Fenerbahčeom blistao, imao je 24 poena i dao je neke od najvažnijih u meču.

"Posle ove sezone u Evroligi, malo sam tužan zbog igrača, zato što mislim da su zaslužili Top 8. Ali, okej, to je sport. Večeras je atmosfera bila odlična, navijači još bolji, teška utakmica, dobro je da smo završili pobedom. Žao mi je jer su igrači pokazali da zaslužuju i zalaganjem i igrom. Imali smo loših mesec dana, ali čini mi se da nas niko nije nadigrao… Zbog toga ja kažem da smo ušli u Top 8 mislim da bismo imali realne šanse, teško bi bilo neko da nas pobedi", rekao je Ivanović na konferenciji za novinare.

Zvezda je tom pobjedom završila sezonu u Evroligi na 10. mjestu, a trener crveno-bijelih nije ni razmišljao o drugom ishodu osim trijumfa.

"Ja sam rekao da nama nije ništa značila, za klasifikaciju, ali nama je svaka utakmica važna, jer u svakoj hoćemo da budemo bolji i svakog hoćemo da dobijemo. Mi smo još puno utakmica dobili na jednu loptu, ali to je ono što, nadamo se da će tako biti, što nam ostaju do kraja, da će biti klackalica i ta jedna lopta koja treba da odluči i to treba da bude iskustvo za nas", rekao je Ivanović.

Veruje da će i ostale utakmice biti dobijene tesno i da nema tako izrazitih favorita, poslije čega se prebacio na ABA ligu i stanje Nemanje Nedovića i ostalih igrača koji su izostali.

"Biće, imamo mi dosta vremena sad za to. Sad imamo samo ABA ligu, imamo više vremena za treninge, da se skoncentrišemo na individualni i timski rad, da igrači koji nisu igrali putem treninga steknu formu i pomognu ekipi", kaže trener tima sa Malog Kalemegdana, prenosi Nova.rs.

Smatra da će i njegova ekipa biti sve bolja, a prijalo mu je trenersko nadmudrivanje sa Dimitrisom Itudisom.

"Bilo je, košarka i jeste neka vrsta nadmudrivanja, ali ovo je bilo dosta situacija gde je trebalo da se donese neka odluka, ali moram da kažem, ja uživam, jer ja stvarno volim košarku, a naročito ovaj ambijent i klub, tu sam kratko, ali uživam. To mi je baš ono, igrači svi uživaju, onda možemo lagano da idemo ka gore i da budemo bolji", kaže Ivanović koji ne može da izdvoji neku od utakmica Evrolige jer je svaka, kako kaže, "jedinstveno pisanje istorije".