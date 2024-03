Ivanović objasnio poraz

Trener Baskonije Duško Ivanović istakao je izostanak agresivnosti kao glavni problem u porazu od Partizana u 30. kolu Evrolige (87:83).

Ivanović je rekao da su njegovi igrači na početku podlegli atmosferi u "Štark areni".

"Ne znam, biće teško i u ACB i u Evroligi, jer nemamo nigdje vremena za odmor. Biće teško, ali borićemo se. Sve je teško u životu. Ovo je ambijent u kom bi svaki igrač poželjeo da igra. Ali moraš da igraš čvrsto, koncentrisano i mi to nismo imali na početku. Partizan jeste i često tu početnu prednost do kraja sačuva, a i kada gubi, agresivnošću koju je imao večeras, uspije da preokrene. Ali, nije problem Partizan, već mi nismo odigrali dobro, nismo bili agresivni", rekao je Ivanović.

Pa je nastavio:

"Oni su igrali pikenrol, pikenpop, ali sve se to brani ako imaš agresivnost. Mi je nismo imali. U nekoliko situacija smo pravili početničke greške. Ali kada igraš agresivno, onda greška nije greška. Pošto to nismo imali, onda je svaka greška, baš greška i to se vidi".

Potom je ponovo upitan o atmosferi.

"Rekao sam da se u ovom ambijentu nismo na početku adaptirali i to pomaže Partizanu. Svi znamo kakvu podršku imaju Partizan i Zvezda, ali pravi igrači moraju da znaju da u njoj igraju".

Osvrnuo se i na samu završnicu.

"Mislim da smo sa dvije odbrane, kada smo osvojili loptu, možda mogli da uradimo nešto. Kao i u posljednjem napadu, kada je Doužer imao loptu, to je zadnji napad, moraš da budeš agresivniji", rekao je Ivanović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.