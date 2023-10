Ivanović objasnio uzrok Zvezdinog poraza u Kaunasu

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Kaunasu od Žalgirisa sa 74:79 u utakmici drugog kola Evrolige.

Zvezda je ponovo pala na isti način kao prethodne sezone, Žalgiris je preokretom u finišu došao do vrijedne pobjede.

Trener crveno-bijelih Duško Ivanović objasnio je uzroke poraza.

"Igrali smo mekano, u poslednjoj deonci nismo igrali odbranu. Ove utakmice se dobijaju odbranom. Ulanovas je igrao dobro pod košem, sjajno su igrali pod košem, a mi loše u defanzivi", rekao je kratko Ivanović za "Sportklub"

Na konferenciji za medije trener Zvezde je bio opširniji.

"Čestitam Žalgirisu. Počeli su i završili sa visokim intenzitetom. Igrali su dobro. Mi smo krenuli meko, a završili smo skoro kako smo i počeli. To je bio problem. Oni su dodavali loptu odlično, imali su dobre šuteve za tri poena i došli su do prednosti. Žalgiris nije menjao nista. Oni su igrali kao i u Bolonji. Mi smo imali problem da damo lake koševe i sa Ulanovasom. On je napravio razliku u ovom meču", objasnio je Ivanović.

Ivanović je upitan o Litvancu Rokasu Giedraitisu.

"Sezona je duga. Znam jako dobro Rokasa. On je profesionalac i igra dobro odbranu i napad. I on i napad moraju da napreduju. Ovo je signal. Prvu utakmicu smo dobili lako, ali ovo je signal da nismo dobri u ovom momentu i da treba da unapredimo našu igru. Želeo sam da dođe u Zvezdu jer ga znam. Sviđa mi se. znam šta može da nam da u svakom momentu", poručio je trener Zvezde.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.