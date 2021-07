Ivković o slavnoj generaciji Jugoslavije: Divac i Dražen? Američka sr*nja

Legendarni košarkaški stručnjak Dušan Duda Ivković se u intervjuu za grčki "Sport24" prisjetio i perioda dok je vodio reprezentaciju Jugoslavije. Bila je to sjajna generacija, koja, nažalost, nije izašla na crtu američkom Drim timu 1992. na Olimpijskim igrama.

"U Jugoslaviji smo imali velike talente. Dražen Petrović je bio verovatno najveći radnik od svih u timu. Pet godina sam sarađivao sa njim. Radio je naporno. Tada nam je cilj bio da vidimo gde smo u odnosu na Sovjetski Savez u Evropi. Kada je izašla ova generacija sa Petrovićem, Vladom Divcem, Žarkom Paspaljem, Dinom Rađom, Stojkom Vrankovićem, Tonijem Kukočem i ostalim momcima, svi su govorili da neće nikad biti kao generacija Dražena Dalipagića i Dragana Kićanovića", rekao je Ivković.

Nakon Evrobasketa 1991. tim je rasformiran.

"Sećam se da smo u finalu u Rimu, tokom zagrevanja, razmišljali samo o odluci Slovenije da se otcepi. Zbog toga je izostavljen Jure Zdovc. Rekao mi je: 'Treneru, šta da radim? Ako budem igrao za reprezentaciju, zvaće me izdajnikom u Sloveniji.' Rekao sam: 'Prepusti to meni'", kazao je Ivković.

Poznat je i sukob iz tog perioda Divca i Petrovića zbog zastave.

"To je sve bila šala. Pre svega, to je bila zastava Velimira Perasovića, ne Draženova, neko mu je dao. Reći ću vam istinu - ta priča o braći, ta američka sra*a, ništa od toga nije istina. U to vreme (Mundobasketa) mnogo hrvatskih navijača došlo je u Argentinu sa zastavama Hrvatske. Perasović je imao jednu od tih zastava, jer mu je neko dao. Divac mu je uzeo i stavio mu jugoslovensku na ramena. Čak su se smejali, a Divac mu je rekao: 'Kada budu videli koju zastavu imaš u kući, svi će da te zaj....u.' Bila je to interna šala", navodi Ivković.

Kaže da u toj ekipi nije bilo nacionalista:

"Govorimo o timu u kojem niko nikada nije rekao: 'Ti si iz Hrvatske, ti iz Srbije, ti iz Crne Gore'. Mnogo su se voleli. Paspalj i Kukoč su igrali na istoj pozciji, a tu su bili i Divac i Rađa. Svako od njih je nekad morao na klupu kako bi drugi mogao da igra. Kad bi jedan od njih izašao, zagrlili bi se i poljubili."

Nažalost, do sudara Jugoslavije i američkog Drim tima na Igrama u Barseloni nije došlo.

"Nismo bili poput ostalih timova u Barseloni koji su se slikali sa igračima Drim tima. Za sport je bio veliki gubitak što najbolji tim Evrope nije igrao protiv Amerike", zaključio je ovu temu Ivković.

Zamalo da vodi Denver

Mogao je da postane prvi strani trener NBA lige još 2002. godine. Tada je dugo pregovarao sa Denver Nagetsima, ali do dogovora nije došlo iz čudnih okolnosti. Nagetsi su pokazali veliko interesovanje za trofejnog stručnjaka, čak ga i pozvali da dođe u Njujork na razgovore, ali je u jednom trenutku dogovor odložen. Nakon nekoliko dana iščekivanja, izgubio je strpljenje i potpisao za moskovski CSKA. Sa ruskim timom za tri godine nije uspio da osvoji Evroligu, ali jeste sa Olimpijakosom, 1997. i 2012. godine, kada je postao prvak Evrope.

