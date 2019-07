Jaka Blažič se vraća u ABA ligu

Slovenački košarkaš Jaka Blažič postaće novi košarkaš KK Cedevita Olimpije, piše košarkaški portal Sportando.

Novoformirani tim u ABA ligi, Cedevita Olimpija, ne krije velike ambicije u novoj sezoni i poslije Krampelja i Murića odlučili su se da u svoje redove dovedu i Jaku Blažiča, prenosi B92.

Jaka je već igrao za Olimpiju od 2011. do 2013. godine, nakon čega je nastupao za Crvenu zvezdu, Baskoniju, Andoru i Barselonu. Blažič je za katalonski klub prošle sezone u 25 evroligaških nastupa imao prosjek od 5.2 poena i 2.3 skoka na utakmici.

Finansijski detalji i dužina Jakinog ugovora još uvijek nisu objavljeni.

Jaka Blazic will sign a two-year deal with KK Cedevita Olimpija, I am told. The deal between the two sides is done