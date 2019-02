Jaka Lakovič za "Nezavisne": Dončić je genije, on je igrač za "Ol-star"

Jaka Lakovič je bez sumnje jedan od najboljih slovenačkih košarkaša u istoriji, a da se radi o sjajnom igraču pokazivao je najviše u dresovima Panatinaikosa i Barselone. Sada jedan od talentovanih trenera u razgovoru za "Nezavisne" je pričao o Luki Dončiću, Partizanu, Željku Obradoviću...

Čak 20 godina je "plesao" košarkaškim terenima, a odmah nakon završetka karijere 2016. je uplovio u trenerske vode. Iza sebe već ima pozamašno iskustvo i trenutno je pomoćni trener u Huventudu. Još kao igrač je znao da neće moći bez košarke, pa se godinama spremao da bude trener.

"Srećan sam i zadovoljan. Košarka je od malih nogu veliki dio mog života. To je ono što znam da radim najbolje. Uvijek sam htio da budem trener. Zasad sve ide super", rekao je Lakovič.

NN: Karijera je išla od Slovana do Barselone B. Bilo je dobrih i loših trenutaka. Da li biste nešto posebno izdvojili?

LAKOVIČ: Bilo je dosta dobrih i loših stvari. Naravno, bilo je više onih boljih. Izdvojio bih sve titule, među kojima je najbitniji trofej u Evroligi 2010. sa Barselonom. Naravno, ponosan sam i na sve druge trofeje u Španiji i Grčkoj, kao i na titulu prvaka Evrope sa Slovenijom 2017. kao pomoćni trener Igoru Kokoškovu. To je jedna od najbitnijih lovorika.

NN: Cijelu karijeru ste proveli u Evropi, iako ste 2006. mogli u Detroit. Zašto nikada niste otišli u NBA?

LAKOVIČ: Da, imao sam ponudu Detroita, ali sam u isto vrijeme dobio ponudu Barselone. To je bila odlična ponuda, i to ne samo sa finansijske strane. Odlučio sam da ostanem. Želio sam da budem lider u jednoj od najvećih ekipa Evrope, a ne da budem statista u NBA. Nisam želio po svaku cijenu u NBA.

NN: Mediji su često pisali da Vam je bila velika želja da igrate u Partizanu. Da li je ikad bilo pregovora i jeste li ikada bili blizu potpisa ugovora?

LAKOVIČ: Istina je da sam uvijek poštovao i simpatisao Partizan. Svi znamo kako se u Partizanu radilo i radi sa mladim igračima. Partizan je košarkaška institucija i to sam uvijek poštovao. Međutim, nikad nismo pregovarali i nisam nikada dobio niti jednu ponudu.

NN: Željela Vas je Crvena zvezda?

LAKOVIČ: Uf, to je bilo još kada sam bio član Krke. Zvezda je bila jedna od opcija. Te 2002. sam prešao u Panatinaikos, koji je jedan od najvećih klubova Evrope. Nije bilo nikakve dileme gdje ću nastaviti karijeru.

NN: Navodno ste imali nesporazum sa bivšim trenerom Željkom Obradovićem, koji je za neke medije rekao da sa Vama više ne priča. Da li biste nam kazali o čemu se radi?

LAKOVIČ: On ne priča sa mnom, pa bi on to trebalo da objasni. Ne bih mnogo o tome. Stvar je bila kada sam odlučio da iz Panatinaikosa idem u Barselonu - on mi je to zamjerio, pa je vjerovatno zbog toga odlučio da ne priča sa mnom.

NN: Luka Dončić igra sjajno u Dalasu i uz Nikolu Jokića je trenutno jedan od najboljih igrača iz Evrope u NBA. Poznato je kako je ostao bez "Ol-stara", da li je zaslužio da igra u tom meču?

LAKOVIČ: Dončić igra odlično. Svi znamo kakav je talenat. Luka je genije i to je pokazao u Madridu, ali i sada u NBA. Svi smo to i očekivali. Nama se čini lako, ali sve što on radi je teško, pogotovo za igrača koji igra prvu sezonu u NBA. Trebalo je već sada da igra na glavnom meču na "Ol-staru". Ali, tamo ima dosta vrhunskih košarkaša. Bez sumnje igrama je zaslužio da već sada igra na glavnom meču "Ol-stara".

NN: Na terenu ste bili vrhunski košarkaš, a kakvi ste u ulozi oca (dva sina i kćerka)? Koji je glavni savjet koji ćete im dati?

LAKOVIČ: (smijeh) Nadam se jednako dobar. Pokušavam da budem najbolji otac što mogu da budem. Djeci i ženi pružam podršku i nadam se da vjeruju da sam dobar otac. Najbitnije je da budu zdravi, a uvijek ću im savjetovati da rade ono što ih najviše veseli. Želim da budu srećni i ja ću biti tu da ih uvijek podržim.

Nadamo se vajld-kardu

NN: Slovenija neće igrati na Svjetskom prvenstvu iako je aktuelni prvak Evrope. To je sigurno veliki udarac za tim?

LAKOVIČ: Žarko smo željeli da igramo na SP. U normalnim okolnostima evropski prvak bi imao zagarantovano mjesto na SP i to je valjda trebalo da bude interes i FIBA. Međutim, pravila su se promijenila. Naš tim nikad nije bio u najjačem sastavu tokom kvalifikacija i uvijek su nam falili najbitniji igrači. Nadam se da ćemo iz svega izaći jači. Želimo ponovo da se kvalifikujemo na EP, a nadamo se da ćemo dobiti vajld-kard za neki od kvalifikacionih turnira za Olimpijske igre.

Plan je opstanak

NN: Vaš trenutni klub Huventud se bori za plasman u plej-of za prvaka Španije. Kakvi su planovi i ambicije kluba?

LAKOVIČ: Prvi plan je bio opstanak. Prošla godina je bila stresna i teška i klub je jedva izborio opstanak. Ove godine imamo najmlađi tim u ligi. Radimo dobro. Plasirali smo se u Kup kralja i trenutno držimo mjesto koje vodi u plej-of. Međutim, ne opterećujemo se tim. Idemo iz meča u meč i ne stavljamo pritisak na igrače.