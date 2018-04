Janakopulos: Obradović je mrtav čovjek za mene

Dimitris Janakopulos, kontroverzni predsjednik Panatinaikosa, rekao je da je Željko Obradović "mrtav čovjek za njega".

“Razumite me, ne mogu da vam odgovorim na to pitanje jer želim da, nekada u budućnosti, ponovo budem u prilici da gledam svoj tim u Evroligi... Ako bih vam rekao – onda bi me suspendovali do kraja života. Da je situacija bila malo bolja, tu prije svega mislim na ekonomski faktor, ali i neke druge koje nemaju direktne veze sa terenom, već bismo pronašli novog Obradovića", rekao je Janakopulos u opširnom intervjuu za grčki magazin 'All Star Basket'.

Jedan od najboljih košarkaških trenera svih vremena ima božanski status među navijačima 'Zelenih', pošto je u 13 sezona donio timu iz Atine čak pet titula prvaka Evrope, od ukupno šest u klupskoj istoriji, kao i jedanaest pehara šampiona Grčke i sedam Kupova.

"U potpunosi nisam saglasan sa vašom tvrdnjom da je decenija uspjeha Panatinaikosa personfikacija Obradovića. Zasluge za sve uspjehe idu na račun porodice Janakopulos. S druge strane, svakako da je Obradović bio glavno 'oruđe' na tom putu. Ali, opet, esenciju uspjeha čini 'Trojstvo' – menadžment, tim, navijači".

Upravo ga je Janakopulos, kome je prije nekoliko mjeseci Evroliga izrekla jednogodišnju zabranu prisustvovanja utakmicama elitnog takmičenja, zbog konstantnih prijetnji i nedoličnog ponašanja, i dodijelio posebnu plaketu za svu radost koju je pružio OAKA Areni.

Ipak, nedugo zatim objavio je na društvenim mrežama snimak žustre svađe sa Žocom, koji je u međuvremenu preuzeo Fenerbahče i nastavio da ređa uspehe – osvojivši prošle godine i devetu titulu vladara Starog kontinenta.

"Dok je bio s nama imali smo veoma dobar odnos, djeleći emocije i momente koji dodatno zbližavaju ljude. Ipak, sve se promijenilo kada mi je 2012. godine rekao da ne želi da ostane, od tog trenutka – postao je mrtav za mene kao čovjek. Iako je fantastičan profesionalac, dok sam ja ovdje on će uvijek biti gost u našoj hali", zaključio je Janakopulos, prenosi B92.