Janakopulos: Partizan je bio najbolji tim prošle godine

Pripremni turnir evroligaških ekipa na Kritu u čast Pavlosa Janakopulosa za učesnike ima ekipu Partizana, Anadolu Efesa, Bajerna i, očekivano, Panatinaikosa.

Prvi čovjek atinskih zelenih, Pavlosov sin, Dimitris Janakopulos svjestan je snage ovog turnira i ambicija ekipe poslije velikih pojačanja tokom ljeta. Dimitris je na Kritu naročito nahvalio Parizan.

"Partizan je za mene bio najbolji tim prošle godine, bez obzira na to šta se dešavalo u utakmicama protiv Real Madrida i nije stigao na fajnal-for", rekao je Dimitris.

Potom je nastavio:

"Anadolu Efes je osvojio dva trofeja Evrolige u posljednje tri godine i Bajern je veoma dobar tim", kaže Janakopulos.

Negirao je da se vratio aktivnom angažmanu u klubu, ali je priznao da je ove godine napravio "ozbiljnu i snažnu investiciju".

"Ja i moja porodica smo uvijek blizu Panatinaikosa - nekim godinama više, drugima manje", rekao je on prije nego što je precizirao ciljeve tima.

"Želimo da igramo lijepu košarku, da ljudi dođu ovde sa svojim porodicama, i stvorimo iščekivanje da broje sate do povratka u arenu. Što se tiče sportskog dijela, naravno da bismo željeli na fajnal-for. Ako dođemo do te tačke, pokušaćemo da donesemo veliki pehar", zaključio je on.