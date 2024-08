Janisova Grčka imala plus 12, ali moćna Njemačka ide u polufinale

Košarkaši Njemačke prvi su polufinalisti Olimpijskih igara u Parizu.

Nijemci su danas u prvom četvrtfinalu olimpijskog turnira savladali reprezentaciju Grčke sa 76:63 i sada čekaju boljeg iz meča Kanada – Francuska (18 sati).

Nijemci su blistali u grupnoj fazi sa tri pobjede, a sjajnu formu potvrdili su protiv Grčke koja ima za čim da žali. Naime, Grci su imali plus 12 u prvom periodu (16:4, 21:9), Nijemci su izgledali pogubljeno, ali su već u drugom kvartalu prosuli tu prednost. Šruder i društvo su do poluvremena stigli do egala (36:36)

U nastavku je do izražaja došla timska košarka Njemačke koja ih krasi na ovom turniru. U trećoj četvrtini su stigli već na plus 7 (59:52) i do kraja rutinski upisali rutinski pobjedu.

U pobjedničkom timu su se istakli Frenc Vagner sa 18 poena, dok je Johanes Timan dodao 10. Denis Šruder je na kraju imao 13 poena i sedam asistencija. Kod Grčke očekivano najbolji Janis Adetekumbo sa 22 poena. Podsjetimo, u drugoj četvrtfinalnoj utakmici danas se sastaju Srbija i Australija (14:30).

