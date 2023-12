Jaramaz: Igrali su prljavo, ali smo ih spustili na zemlju

Partizan je petom pobjedom zaredom nastavio sjajan niz u Evroligi, osvojio i Fontetu u Valensiji i pun samopouzdanja, pa i rasterećen ide na megdan prošlosezonskom dužniku Realu u Madridu.

Odigrali su crno-bijeli večeras defanzivno jednu od najboljih partija u Evroligi ove sezone.

''Igrali su vrlo jako i prljavo od početka. Ali uspeli smo da im odgovorimo na to, spustili ih ispod 70 poena i pobedili utakmicu. To je velika stvar. U dobrom smo ritmu, nastavili smo pobedničku seriju i u pravom raspoloženju dočekujemo okršaj sa Realom“, rekao je Ognjen Jaramaz posle meča.

Partizan je dao 72 poena, ali su ipak pobijedili.

''Više je to posledica njihovog stila igre. Prvo poluvreme smo pokušavali da se adaptiramo na to, pomašili neke otvorene šuteve i imali prilično loše procente za dva i za tri. Ali opet smo zaostajali samo poen razlike na poluvremenu. To govori o našem kvalitetu i fleksibilnosti ekipe''.

Jaramaz se osvrnuo i na to kako je izgledala pauza na poluvremenu u svlačionici te šta su jedni drugima rekli.

''Da moramo da odgovorimo na njihovu prljavu igru. Da uđemo energično i da im odgovorimo što bolje možemo. Bilo je nekih izgubljenih lopti na početku drugog poluvgremena ali smo se defanzivno držali i ostali u egalu. Bilo je zamerki od trenera ali to su stvari koje mogu da se poprave i na njima ćemo raditi''.

Sada ih očekuje put u Madrid.

''Oni su favoriti, prvi na tabeli, najbolja ekipa u Evroligi trenutno... Ali mi smo trentuno u pozitivnom ritmu i idemo tamo na pobedu. Svesni smo sa kim igramo. Vrlo, vrlo kvalitetna ekipa. Naravno, ima i do onoga iz prošle sezone što nas dodatno motiviše'', završio je Jaramaz.

