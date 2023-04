Jedan incident protiv Reala i prazni se cijela Arena

Direktor Štark arene Goran Grbović upozorio je da u trećem meču Top 8 faze Evrolige protiv Real Madrida ne bi smjelo da bude ni najmanjeg incidenta.

Igračka legenda Košarkaškog kluba Partizana istakao je da bi bilo kakav ispad mogao da utiče i na treći i eventualni četvrti meč, a samim tim i cjelokupnu četvrtfinalnu seriju.

"Slušajte ovako, znam jednu stvar, ako bude neki incident, uleti neki predmet ili ne daj Bože neko se zbog toga povredi, kompletne tribine se prazne za 45 minuta, a četvrta utakmica se igra bez publike. Zato, pamet u glavu. Podržite Partizan, svoj klub u ovom istorijskom momentu. Real je na kolenima, a Željkov tim je pokazao od čega je satkan i šta može da uradi", rekao je Grbović u izjavi za "Mozzartsport".

Grbović je Evroligine kazne za učesnike tuče u Madridu nazvao – sramnim.

"Sramotne kazne koje pokazuju kao da je Partizan nešto započeo, a nije. Ipak, to je sada gotovo. Niti može niti ima potrebe da se vraća na to. Dolazi nova utakmica koja mora da prođe odlično na svim aspektima. Partizan zaista ima priliku da uradi nešto neverovatno, ali treba misliti i na budućnost. Ne prestaje da se igra košarka posle ove sezone. Ovakav projekat Partizana treba da traje deceniju, cela srpska košarka treba da profitira od ovoga što radi Željkov tim, a radi nešto zaista veliko".

"Nema dileme da će Arena ponovo biti puna, ali ako su ostale plej-of serije Evrolige pod lupom, onda će ova biti pod mikroskopom i verujte čekaće se i najmanja moguća greška kako bi se neka kazna ponovo sprovela".

Detaljnije objašnjava Grbović na šta misli.

"Evroliga ima svoje kontrolore po hali, što je sasvim normalno. Znate ono kada spiker tokom utakmice moli navijače da se sklone sa prolaze, mislite da je to slučajno. Ne, ništa nije slučano. Nego neko iz Evrolige javlja da to mora da se uradi, e sada zamislite pod ovakvim tenzijama kakva će kontrola da bude i koliko će očiju biti uprte u Beograd".

Iznio je i svoje viđenje indicenta u Madridu kada je Ljulj udario Pantera, a potom Dek i Jabusele nasrnuli na Egzuma.

"Cela Evropa je videla šta se dogodilo i tu nema šta da se raspravlja. Čujem neke komentara da je Panter morao da se suzdrži, gledajte, to je emocija. Kada vas neko udari, onda je normalno da i vi eksplodirate, tu nema zaustavljanja, to traje tu jednu sekundi i to je bukvalno kao eksplozija, nije je moguće sprečiti."

Za kraj razgovora nekadašnji igrač Partizana je imao jasnu poruku za navijače.

"U Evropi u nekim mestima se polako gubi ta emocija na tribinama, iskrena emocija. Sve postaje biznis i predstava, ali u Beogradu se to nije izgubilo. Danas je dolazak u Beograd na utakmicu Evrolige egzotika, nešto neverovatno i posebno. Sada kada svi gledaju, hajde da se pokažemo u najboljem mogućem svetlu pred svima. Da pokažemo ko smo. Srbija je uvek pokazivala gostoprimstvo i ljubav, mi čak i onoga koga ne treba da volimo, ugostimo ga i volimo, to je naša crta", završava Grbović, a prenosi B92.