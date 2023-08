Jedan od najboljih sudija Evrolige nudio mito u finalu

​Veliki skandal trese Evroligu kao organizaciju, pošto su se pojavile ozbiljne optužbe na račun dvojice sudija koji važe za najbolje na starom kontinentu.

Naime, Ilijas Koromilas iz Grčke i Boris Rižik iz Ukrajine optuženi su da su nudili mito trećem sudiji Mikoli Ambrozovu iz Ukrajine uoči finala Evrokupa 2021. godine između Monaka i Uniksa.

Zapravo, to je otkrio direktno Ambrozov, koji je ispričao da su mu dvojica kolega tri dana pred meč nudila 10.000 evra, ali je on to odbio.

"Možda će ovo što kažem nekoga da iznenadi, ali tako se desilo. Tri dana pred meč dobio sam poziv od poznatog sudije iz Ukrajine, Borisa Rižika. Rekao mi je da Uniks igra finale i da su na klupi grčki trener Dimitris Priftis i pomoćnik. Njemu je prišao Koromilas i pokušao da dođe do dogovora sa mnom preko njega", počeo je Ambrozov razgovor za "Eva Planet".

Nije imao dilemu kada je dobio takvu ponudu.

"Da sam prihvatio, onda bi on direktno razgovarao sa mnom kako bismo se dogovorili. Nisam ništa rekao Borisu, a on mi je objasnio da imam 24 časa da odlučim i da ako promijenim mišljenje, da ću dobiti 10.000 evra. Dao mi je i broj koji je trebalo da pozovem putem Vajbera poslije meča. Znate i sami kako se ta utakmica završila", rekao je Ambrozov.

Na potezu je Evroliga koja bi mogla da otvori postupak protiv dvojice veoma uglednih sudija, ali bi time ujedno i srozala sopstveno ime i ugled, prenosi "b92".