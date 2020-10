"Jedini motiv za Željka Obradovića je odlazak u NBA ligu"

Trofejni srpski košarkaški trener Dušan Ivković vjeruje da je jedini motiv Željka Obradovića da se vrati trenerskom poslu odlazak u NBA ligu.

Obradović je bez angažmana otkako je napustio klupu Fenerbahčea na kraju prethodne sezone.

"Trenirao sam Željka i bio mi je pomoćnik, porodično smo prijatelji i kumovi. U skladu s tim mogu i da iznesem mišljenje da bi jedan pravi i veliki motiv za Obradovića da u stabilnim i zrelim godinama nastavi da se bavi trenerskim poslom bio odlazak u NBA. Više puta je odlazio u Ameriku i verovatno će i tokom ove prazne sezone za koju se odlučio to učiniti. Tvrdim da bi jedina prava motivacija za Željka bila da preuzme NBA tim. A tom timu to bi bila izvanredna prilika da ga uzme", rekao je Ivković u intervjuu za "Nedeljnik", prenosi B92.

Ivković je dodao da mu je predlagao da ne pravi pauzu jer to nije dobro za trenere.

"Kada je sedeo sedam dana sa predsednikom Fenerbahčea, bio sam uveren da će da nastavi karijeru u Istanbulu. Ipak, on je prelomio drugačije i odlukom je i mene iznenadio. Tada sam shvatio da je u Feneru izgubio mnoge motive. Došlo je do zasićenja i u takvim situacijama treba tražiti novi motiv. Prema mom mišljenju, to je NBA", dodao je Ivković.