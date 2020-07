Jokić, Barton i Grant neće nositi na dresu slogan za ravnopravnost

Košarkaš Denvera Nikola Jokić u nastavku NBA sezone neće nositi slogan za socijalnu ravnopravnost i pravdu na dresu, već svoje prezime.

Tanjug prenosi da je američki novinar Harison Vind objavio da će svi košarkaši Denvera izuzev Jokića, Vila Bartona i Džeremija Granta, nositi na dresu neku od 29 poruka za socijalnu ravnopravnost i pravdu, koje je NBA liga dozvolila igračima da nose umjesto svog imena.

Na tom spisku su slogani: Black Lives Matter (Crni životi su važni), Say Their Names (Reci njihova imena), Vote (Glasaj), I Can"t Breathe (Ne mogu da dišem), Justice (Pravda), Peace (Mir), Equality (Jednakost), Freedom (Sloboda), Enough (Dosta), Power to the People (Moć ljudima), Justice Now (Pravda sada), Say Her Name (Reci njeno ime), Si Se Puede (Da, ti možeš), Liberation (Oslobođenje), See Us (Vidite nas), Hear Us (Čujte nas), Respect Us (Poštujte nas), Love Us (Volite nas), Listen (Slušaj), Listen to Us (Slušajte nas), Stand Up (Usprotivi se), Ally (Saveznik), Anti-Racist (Antirasist), I Am A Man (Ja sam čovek), Speak Up (Progovori), How Many More (Koliko još), Group Economics (Grupna ekonomija), Education Reform (Reforma obrazovanja) i Mentor.

Vind je naveo da je Džamal Marej izabarao "Slobodu", Pol Milsap "Glasaj", Geri Heris Jednakost, Monte Moris, Troj Danijels i Tajler Kuk "Crni životi su važni"...

Nastavak NBA lige zakazan je za 31. jul u Orlandu.