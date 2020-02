Jokić: Izgubio sam desetak kilograma

Reprezentativac Srbije i košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić istakao je da uz pomoć kondicionog trenera uspio da smrša, zbog čega se neuporedivo bolje osjeća.

"Mislim da dobro igramo i da postižemo solidne rezultate. Pogotovo u ovom periodu kada je opasno za nas i kada smo bili zabrinuti kako ćemo izneti mečeve. Ali, mislim da smo u poslednjih deset utakmica dobili devet, ili smo od osam slavili u sedam, tako nešto. Mislim da smo na pauzu otišli u dobrom ritmu", istakao je Jokić.

Njegov učinak u posljednja dva mjeseca znatno je bolji nego na početku sezone.

"Jednostavno se tako dogodilo. Možda mi je potrebno malo više vremena da se zagrejem i zalaufam. Mislim da nisam ovako dobro šutirao u prvom delu sezone. Šutevi su mi bili previše kratki, a imao sam i preveliku kilažu. Izgubio sam oko 10, 11 kilograma i mnogo bolje se osećam. Naš kondicioni trener Filipe, koji je pet godina sa nama, propisao mi je ishranu i napravio plan treninga. Zajedno smo prošli kroz taj proces".

Saradnja izmežu njega i Džamala Mareja sve je bolja vremenom.

"Mislim da to ima veze sa iskustvom. Bili smo u teškim trenucima, bili smo u trenucima kada smo morali da poentiramo i to iskustvo nam je mnogo pomoglo, a posebno ono koje smo stekli u plej-ofu. I to se ne odnosi samo na njega i mene, već i na celu ekipu", zaključio je Jokić.

(Sportklub.rs)