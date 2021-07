Jokić, Janis i Rubio ispisali istoriju

Nikola Jokić, Janis Adetokumbo i Riki Rubio ispisali su nove stranice košarkaške istorije.

Nikada u istoriji košarke se nije desilo da Evropljani pokupe sve velike košarkaške nagrade.

Nikola Jokić iz Srbije je MVP regularnog dijela NBA lige, Janis Adetokumbo iz Grčke je MVP finala, šampion i MVP Ol-Star utakmice, dok je Riki Rubio iz Španije MVP svjetskog prvenstva.

Definitivno prisustvujemo istorijskom momentu u svijetu košarke, gdje makar na prvi pogled djeluje da glavnu riječ vode evropski košarkaši.

First time in basketball history all major awards were won by European players @Giannis_An34 @rickyrubio9 pic.twitter.com/eX5po1Q9gm