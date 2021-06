Jokić MVP NBA lige

Prema informacijama iz SAD, Nikola Jokić je izabran za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Informaciju je pre svih objavio novinar odlično upućen u NBA dešavanja Šams Čarnija, a uskoro bi trebalo da se oglasi i najbolja liga na svijetu.

Jokić je prvi Srbin ikada koji je dobio ovo priznanje, praktično i jedini blizu istog.

Bez velike pompe je Jokić otišao u NBA 2015. iz Mege i za šest godina postao najbolji košarkaš na svijetu što simboliše priznanje MVP NBA lige.

