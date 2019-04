Jokić: Moguće da je ovo najbolja košarka koju sam ikad igrao

Nikola Jokić bio je očigledno jako raspoložen i za priču po završetku utakmice sa Portlandom.

Denver je u meču broj jedan u polufinalnoj seriji na Zapadu slavio sa 121:113, a Jokić je bio najbolji na terenu pošto je postigao 37 poena uz šest asistencija i devet skokova.

Nikola se po završetku duela našalio i sa novinarima koji nisu stizali da zapišu sve što je rekao. Otuda je malo usporio, ali je na kraju sve došlo na svoje mjesto.

Pitali su ga koliko mu je zabavno igrati u poređenju sa mečevima u ligaškom dijelu.

"Kada utakmica dođe, onda je zabavno. Drugačije je ligaškog dijela šampionata, ali igranje košarke je uvek zabavno. Meni bar jeste", priznao je Jokić.

Neizbježna pitanja bila su i o hemiji između njega i Džamala Marija.

"Mogu li svi ovo da zapišu sada, tako da ne bude dodatnih pitanja o Džamalu i meni?", upitao je Nikola i nastavio.

"Igramo zaista dobro zajedno. Učimo jedan od drugog kako da se pozicioniramo, kako da postavljamo blokove, vidimo različite vrste odbrana i onda se prilagođavamo svemu tome. Džamal je izuzetan košarkaš, takmičarski je nastrojen i volim to što mi je on saigrač. Jeste li to zapisali?", nasmijao se.

Trener Meloun je rekao da je Nikola u plej-ofu uradio sve što se od njega traži, čak i u odbranu koji su mnogi definisali kao slabiji dio njegove igre.

"U savremenoj košarci je teško zaustaviti nekog. Kažem to jer igrači sada mnogo vremena posvećuju individualnom usavršavanju, mnogo je tu sati rada, i svi su jako talentovani. Sve što možete da uradite je da probate da im otežate ostvarivanje njihovih namjera", smatra Jokić.

"Čitanje" igre je jedna od njegovih vrlina.

"Mislim da mogu da pročitam sve, moram da znam šta će da urade. San Antonio igra na jedan, Portland na sasvim drugi način. Da, mislim da mogu da pročitam kakva je odbrana protivnika“.

Jokić je među poslednjima stigao na pres, jer je ostao na tuširanju duže nego što se očekivalo. Pitali su ga je li to tradicija u Srbiji?

"Takav sam vam ja. Posle meča imam hladnu kupku i istezanje. Volim predugo ostanem, šta da se radi", rekao je Jokić.

Konačno, koja riječ i o sjajnoj formi.

"Životna forma? Igrao sam vrlo dobro i krajem prošle sezone, kada smo vezali sedam ili osam pobjeda. Ovo je plej-of, sada svako u timu mora da da svoj maksimum. Da li je ovo najbolja košarka koju sam ikada igrao, ne znam. Možda i jeste", zaključio je centar Denvera.

