Jokić: Ne volim svoj život

Srpski košarkaš Nikola Jokić kaže da bi nakon karijere najradije volio da ga niko ne zna.

Jokić je gostovao u podkastu svog saigrača iz Denver Nagetsa, Majkla Portera.

Govorio je, između ostalog, o pritisku i tome kako se nosi.

"Mislim da ako niste uplašeni, ako niste nervozni, ako ne osjećate pritisak, niste izabrali pravi sport. Mislim da je to normalno i moraš da imaš to. Najvažnije da se pripremiš za taj momenat. Okej, misliš u glavi, ovaj igrač, publika, igraš u gostima... Pravio sam scenarije u glavi šta može da bude u toj hali, sa tim igračem, već sam to proživio u glavi. Ponekad je drugačije, ali to te pripremi za sve što može da se dogodi. Od početka, pritisak i strah, ma i sada imam strah i pritisak svaku utakmicu, da će me protivnički igrač prebiti, pobijediti... Moraš da imaš to, tako mislim ili samo ja razmišljam drugačije", rekao je Jokić.

Zatim je dodao.

"Došao sam ovdje kao treća, četvrta, peta opcija, bilo je drugačije, bio sam mlad, ništa nisam znao. Misliš da je to samo košarka, ali to je samo 20% svega. Sada mogu da kažem da je košarka najlakši dio svega. Umoriš se, promašiš... Sve je to dio svega. Kada naučiš da imaš svoju rutinu, evo ja sam u prve tri godine naučio nešto i onda učio sve više, a poslije toga sam promijenio ishranu, da bolje šutiram, da smršam, da se razvijem vremenom".

Porter je istakao da je Jokić skroman, da voli da se zabavlja, ali ne i da bude popularan.

"Ne volim ovaj život. Mi smo samo košarkaši i dobri smo samo u onome što radimo. Ali, mediji su oko nas i plaćeni smo zbog svega toga, medija i popularnosti, ali biti poznat, neko voli, neko ne voli. Ja kada završim karijeru volio bih da me niko ne zna. Voleo bih da moja djeca se sjećaju mene kao oca, ne kao košarkaša. To je moj cilj. Da nemam telefon takođe, to mi je isto cilj. Samo da budem normalan i da živim taj trenutak. Da budem normalna osoba, da pijem sa drugarima, da se igram sa decom, da jašem konje... Ako sada izađem i bacim nešto u kantu, napraviće dramu od male stvari i tužan sam jer odem u bar ili restoran ili na utakmicu, svi vade telefon i snimaju me. To je ružno. Samo želim da živim svoj život", istakao je Jokić.

