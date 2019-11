Jokić: Ne zanima me statistika

Nikola Jokić, centar Denvera je objasnio Amerikancima, koji su mu skrenuli pažnju na pad forme, da njega ne zanimaju ni statistika, ni komentari na njegov račun.

"Ne zanima me više kakva će mi statistika biti. NBA liga je bazirana na statistici i to vam je na pameti čim dođete ovde da igrate. Meni to više nije važno. Kao što me ne zanima ni da li sam MVP ili nisam. Trenera, menadžera, vlasnika kluba, igrače ... zanima samo pobeda i nju želimo svi. Ja nisam svestan kad napravim neku novu statistiku. Uvek se iznenadim kad mi neko kaže šta sam uradio", jasan je Nikola Jokić.

Kao što ga ne zanima statistika, kaže da je naučio da se ne opterećuje pisanju u medijima i društvenim mrežama.

"Ne čitam više ništa. Prestao sam. Ljudi samo mogu da pretpostave neke stvari u vezi mene, ne mogu da ih znaju sa sigurnošću", još jasniji je srpski reprezentativac koji razgovore sa novinarima uvijek završava rečenicom: Bilo mi je zadovoljstvo.

(novosti.rs)