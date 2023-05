Jokić: Neverovatno kad te porede sa Lebronom Džejmsom

DENVER - Srpski centar Nikola Jokić rekao je poslije fenomenalne partije u pobjedi njegovog Denvera nad Los Anđeles Lejkersima (132:126) da je nevjerovatno što ga pojedini porede sa Lebronom Džejmsom.

To je učinio Kentavijus Koldvel Poup, koji je bivši igrač Los Anđeles Lejkersa i saigrač Džejmsa, pa je novinare zanimalo kako ga poredi sa sadašnjim saigračem Jokićem.

"Jedina razlika između Lebrona i Jokića je što Džejms može više da skoči", rekao je Koldvel Poup.

Novinari su na konferenciji za medije pitali Jokića da prokomentariše izjavu saigrača.

"Uvrijeđen sam. Šalim se. Kad te porede sa jednim od najboljih, ako ne i najboljim svih vremena, to je nevjerovatno. Ne znam koliko smo slični, možda u globalu ako to nekome nešto znači, ali na utakmicu utičemo na različite načine i mislim da je on nevjerovatan igrač", rekao je Srbin koji je utakmicu protiv Lejkersa završio sa 34 poena, 21 skokom i 14 asistencija.

Druga utakmica finalne serije Zapadne konferencije igraće se u noći između četvrtka i petka, a domaćin će ponovo biti Denver, poslije čega se serija seli u Los Anđeles.

Plasman u finale NBA lige ostvariće klub koji prvi stigne do četiri pobjede.