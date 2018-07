Jokić: Nisam sanjao veliki ugovor, nego trofeje

Nikola Jokić postao je najplaćeniji srpski sportista u istoriji, a nakon što je potpisao ugovor vredan 148 mil $ pričao je o ljudima koji su zaslužni za to.

Jokić je potpisao petogodišnji ugovor sa Denver Nagetsima koji su tako odlučili da oko Srbina grade tim koji će pokušati da se izbori za povratak u plej-of NBA lige poslije pet godina.

Momak iz Sombora je prošle sezone prosječno bilježio 18,5 poena uz 10,7 skokova i 6,1 asistencija, te postao je tek šesti igrač u istoriji NBA, uz Rasela Vestbruka, Kevina Garneta, Lerija Birda, Vilta Čemberlena i Oskara Robertsona sa takvim prosjekom sezone.

"Nikad nisam sanjao da potpišem veliki ugovor nego da se zabavljam i osvajam trofeje. Ugovori su sastavni deo ovog posla, ali najvažnije su pobede. Za ovo su zaslužni i moja porodica, braća, devojka, bivši treneri. Hvala porodici Krenke (vlasnici Nagetsa), generalnom menadžeru Arturasu Karnišovasu koji su verovali u mene i dali mi šansu da igram", rekao je Jokić poslije potpisivanja ugovora.

Nagetsi su prethodne dvije sezone bili nadomak plej-ofa, ali su ipak ostajali bez plasmana u doigravanje.

"To je cilj, plej-of. Video sam kako ljudi nose dresove Avalanša (lokalni NHL tim) kada se plasiraju u plej-of i mislim da bi trebalo da tako nose i naše. Prošle sezone smo pokazali da znamo da pobeđujemo kad je potrebno, verujem u ovu grupu, možemo da uradimo velike stvari. Nisu bitni individualci, možemo da pomognemo jedni drugima i da budemo bolji tim", dodao je Srbin.

