Jokić: Nisam u lošem društvu, zar ne?

Nikola Jokić je po treći put u četiri godine MVP u NBA ligi.

Fantastičan uspjeh srpskog centra, koji je ove sezone ubjedljivo slavio u konkurenciji Šaja Gildžusa-Aleksandera i Luke Dončića.

Koliko je to bilo ubedljivo svedoči podatak da je od 99 mogućih glasova za najboljeg, Jokić dobio čak 79.

Nedugo pošto je objavljen rezultat glasanja, Jokić je rekao da je veoma srećan zbog ovog dostignuća.

"Kada sam osvojio prvi put, bilo je kao, OK, ovo je sasvim u redu. Baš lepo. Kada sam uradio to drugi put, lista je bila kraća. I sada sam baš na listi koja je kratka. Tako da sam srećan što sam deo takve grupe momaka, koja nije tako loša grupa, zar ne? To je legat za period posle karijere, mislim da ću možda tada biti ponosniji nego što sam sada", rekao je Jokić.

Svestan je Jokić da ništa ne bi mogao da nema veliku pomoć saigrača.

"Morate da počnete od svojih saigrača, bez njih, ne mogu da uradim ništa. Treneri, igrači, organizacija, medicinsko osoblje, razvojni treneri, to je jedan veliki krug. Ne bih bio ništa bez svih njih", jasan je Nikola.

Kada je saznao da je dobitnik priznanja, Jokić je bio uz porodicu. Oni su mu priredili lijepo iznenađenje, a poslije je izjavio:

"Nisam ih pozvao, samo su se pojavili. Ali lepo je, znaš, to je poseban trenutak. Verovatno ću se sećati ceo život. Tako da je to, volim da kažem, nasleđe za kraj karijere".

Otkrio je i kako gleda na ovo iz pozicije oca.

"Na dobar način. Košarka ne znači mnogo, ali znate, verovatno i meni to pomaže. Znate, to je posao. To je stvar koja mi se, naravno, sviđa. Volim to da radim, da igram ovu igru, sve što prati to. Biti otac, to znači da ne igraš samo za sebe ili samo za saigrače koje imaš, kao momke iza sebe. Možda kada odrasteš, ne želiš da gledaju tvoje video snimke ili bilo šta drugo i kažu da si loš ili tako nešto. Nadam se da moći da pričam o sr***ima kada moje dete ili moji bratanci porastu. Tako da ću biti kul deda", rekao je Jokić.

Otkrio je i do kada će igrati.

"Mislim da će odluka biti vezana za to da li mogu da nastupim na visokom nivou ili ne. Mislim da neću zauzeti mesto nekim mladim momcima ili upropastiti franšizu. Sve dok mogu da igram na najvišem nivou i da pomognem ekipi da pobedi, mislim da će to biti moj period. Igraću do tada", zaključio je Jokić.

