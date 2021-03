Jokić: Šta će, moraju da me hvale

Srpski košarkaš Nikola Jokić govorio je o povratku navijača u halu, ali i nedavnoj izjavi Tima Konelija, šefa košarkaških operacija Denvera.

Nagetsi su ostvarili pobjedu nad Filadelfijom 76ers rezultatom 104:96, uz dabl-dabl srpskog centra.

"Super smo igrali. Izašli smo na teren sa sjajnom energijom, mi smo zadali taj prvi udarac, napravili prednost koju smo držali do četvrte četvrtine. Defanzivno smo odigrali jako dobro. Njih najbolji skorer je bio igrač sa klupe. Ostvarili smo veliku, bitnu pobedu. Navijači su bili u areni i to je jedna posebna draž", rekao je Jokić.

"Mislim da je to bilo protiv Oklahome, pune tribine. To je moje prvo sećanje. Navijači su bitan deo košarke i naše kulture. Pomažu nam dosta i lepo je igrati pred njima. Daju energiju, adrenalin."

O novom saigraču Eronu Gordonu.

"Pomogao nam je. Njegova visina, atleticizam, njegovo razmišljanje je veoma dobro. Sa njim dobijamo još jednu verziju, dimenziju."

Koneli je rekao da je najbolji igrač na svijetu trenutno.

"Hvala Koneliju. Šta će, moraju da me hvale, nemaju drugog izbora. Šalim se. Drago mi je zbog toga što me ljudi podržavaju. Mislim da oni vide šta mi kao tim i organizacija radimo. Ceo grad nas podržava. Hvala im na tome. Što se tiče moje porodice, bili su na utakmici. Uvek je lepo to, bilo je zadovoljstvo", zaključio je Jokić.

(B92.net)