Jokić: Želim da budem Majkl Džordan

Nikola Jokić, centar Denver Nagetsa, našalio se sa novinarima poslije utakmice sa Minesotom i rekao da želi da bude kao Majkl Džordan.

Nagetsi su savladali Timbervulvse veoma ubjedljivo u noći između utorka i srijede rezultatom 133:107.

"Bilo je veoma zabavno igrali. Svi su dodavali, dali smo dosta poena. Igrali smo na pravi način. Bilo je sjajno i uvijek uživam u igri kada svi igraju jedan za drugom", kazao je Jokić.

Denver je prije meča protiv Minesote imao četiri poraza u prethodnih pet utakmica, a problemi su bili viđeni najviše u napadu. U utakmici s Minesotom imali su čak 40 asistencija, a Nikola je učestvovao sa 18 poena, osam skokova i sedam uspješnih dodavanja.

Trener ekipe Majkl Maloun je prije meča sa Vulvsima otkrio novinarima da je pitao igrače ko žele da budu, a Jokić je, kao i uvijek, imao spreman odgovor.

"Želim da budem kao Majkl Džordan. Što da ne? Odmah želim da postanem Džordan. To je moj odgovor!", našalio se Nikola.

Na pitanje da li Denverov uspeh ove sezone ima veze sa tim što su ekipe motivisanije kada igraju protiv njih, srpski centar je rekao:

"Kada se nalazite među prva tri na tabeli svi jedva čekaju da igraju sa vama, ali ja ne razmišljam previše o tome".

Jokićev plejmejker Džamal Marej je postao poznat po tome da kada se "zapali" niko ne može da ga zaustavi. Nikola to mišljenje dijeli.

"On je lud. Može da postigne mnogo poena u kratkom periodu. To je ono što on radi. Može da pogodi iz svake pozicije", dodao je momak iz Sombora, prenosi "B92".