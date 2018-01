Jokić blizu tripl-dabla, Bobi odličan kao starter, Bjelica bez poena

Nikola Jokić, košarkaš Denvera, imao je svoj šou u ubjedljivoj pobjedi Nagetsa nad Finiks Sansima – 134:111.

Srpski igrač bio je blizu novog tripl-dabla u karijeri, pošto je meč završio sa 14 poena (4/6 iz igre, 5/5 bacanja), devet skokova i osam asistencija.

Iako poenterski nije imao dominanto veče, Jokić je podsjetio na neke partije iz prošle sezone, pošto je imao nekoliko lucidnih dodavanja.

Jokić u napadu nije mnogo forsirao, pošto je za 36 minuta na terenu šutnuo samo šest puta na koš. Umjesto toga, Nikola je bio najbolji asistent u ekipi, a Herisu i ostalima je prepustio šuteve.

Heris je odigrao jednu od najboljih utakmica u karijeri, završivši meč sa 36 poena i četiri skoka, a uz to je imao samo tri promašaja iz igre (14/17). Dobro je odigrao i Čendler (17p, 7sk), dok je Trej Lajls imao dabl-dabl učinak (16p, 11sk).

Sansi su zatvorili Devina Bukera i Ti Džej Vorena, koji su kombinova šutirali iz igre (9/29). Buker je meč završio sa 17 poena, a Voren sa 13.

Ovo je bila dvadeseta pobjeda Nagetsa i trenutno su šesti na Zapadu, dok je Finiks pretrpio 25 poraz i zauzimaju 11. poziciju.

Boban Marjanović, centar Detroita, našao se u startnoj postavi na meču sa Majami Hitom.

Pistonsi su meč izgubili sa 111:104, a svijetla tačka u porazu bio je reprezentativac Srbije.

Marjanović, koji ove sezone ne dobija mnogo prilika, odigrao je 22 minuta i za to vrijeme postigao je 15 poena (5/8 iz igre, 5/5 bacanja), uz devet skokova i tri asistencije.

Bobi je odlično zamijenio Andre Dramonda koji nije igrao na ovom meču, pa je otud srpski igrač bio starter i dobio nešto više minuta.

Majami su do pobjede predvodili Goran Dragić i Keli Olinik. Slovenac je ostvario učinak od 24 poena, 13 asistencija i pet skokova, dok je Kanađin upisao 25 poena i 13 skokova.

Dobar meč odigrao je i Džoš Ričardson (22p), dok je kod Pistonsa uz Marjanovića jedino dobro odigrao Tobajas Heris (19p, 6sk). Obe ekipe imaju po 20 pobjeda.

Nemanja Bjelica još uvijek nije uhvatio dobar ritam poslije povratka na teren. On u porazu Minesote od Bruklina 98:97, nije uspio da se upiše u listu strijelaca za 10 minuta provedenih na parketu.

Najefikasniji u ekipi Toma Tibodoa bio je Džimi Batler sa 30 poena, međutim to je bilo nedovoljno kako bi se savladali Netsi.

Njih je do pobjede predvodio Spenser Dinvidi koji je na 10 sekundi do kraja postigao odlučujuć koš. On je na kraju meč završio sa 26 poena i devet asistencija.

NBA, sreda/četvrtak:

Orlando - Hjuston 98:116

Filadelfija - San Antonio 112:106

Vašington - Njujork 121:103

Bruklin - Minesota 98:97

Majami - Detroit 111:104

Boston - Klivlend 102:88

Čikago - Toronto 115:124

Milvoki - Indijana 122:101

Dalas - Golden Stejt 122:125

Denver - Finiks 134:111

Juta - Nju Orleans 98:108

Lejkersi - Oklahoma 96:133