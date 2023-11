Jokić briljirao u debaklu Denvera (VIDEO)

​Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je sinoć najefikasniju utakmicu od početka sezone u NBA lige. On je protiv Hjuston Roketsa briljirao sa 38 poena uz 19 skokova i osam asistencija, ali to nije bilo dovoljno za Denver Nagetse da izbjegnu poraz rezultatom 105:86.

Hjuston je, predvođen Grinom i Segunom, brzo stekao veliku prednost tokom druge četvrtine koju nije ispuštao praktično do kraja meča.

Denver je u posljednjoj dionici stigao do "minus devet", međutim više od toga ekipa iz Kolorada nije mogla, bez obzira na sjajnu partiju Nikole Jokića.

Njega je donekle ispratio Poup sa 20 poena, dok je Porter upisao 14 poena.

Nikola Jokic couldn't believe he was wide open for that long pic.twitter.com/959UZLhSp9