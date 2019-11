Jokić devet poena u pobjedi Denvera, novi tripl-dabl Džejmsa

Košarkaši Denvera, uz devet poena Nikole Jokića, pobijedili su na svom terenu Majami 109:89 u NBA ligi.

Jokić je na parketu Pepsi centra proveo 23 minuta (4/12 iz igre) i dodao još po pet skokova i asistencija.

Najefikasniji na meču bio je Džamal Marej sa 21 poenom, Vil Barton je dao 15, a kod gostiju sa Floride Džimi Batler je imao 16.

