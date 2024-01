Jokić dobio tehničku, pa se svađao sa sudijama

Košarkaši Denvera slavili su protiv ekipe Detroita 131:114, a sam duel obilježio je i Nikola Jokić.

Naime, srpski košarkaš je meč je završio sa četiri poena, uz sedam skokova i čak 16 asistencija, a ovaj učinak svakako je istorijski jer su ispisani novi rekordi. Uz to, jedan od momenata koji je obilježio duel bio je onaj iz treće četvrtine kada je srpski as dobio tehničku grešku.

Nikola je dobio loptu, leđima okrenut ka košu, a onda je uslijedio duel sa Noksom koji je sudija okarakterisao kao floping. Ova odluka dobro je iznervirala Jokića koji je odmah krenuo u žestoku raspravu sa sudijom, pa je uslijedila tahnička greška.

nikola jokic called for a flopping technical followed by another phantom foul, all in the span of ~5 game seconds. pic.twitter.com/xn7pRGTn9h