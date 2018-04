Jokić dominirao u pobjedi Denvera

Košarkaši Denvera u nevjerovatnom meču u Koloradu pobijedili su Milvoki poslije produžetka sa 128:125 i ostali u trci za plasman u plej-of pet utakmica prije kraja regularnog dijela NBA sezone.

Sjajnu partiju u domaćem timu pružio je Nikola Jokić koji je pogađao u ključnim trenucima i sa 35 poena (14/24 iz igre, 2/5 za tri, 5/5 slobodna bacanja), 13 skokova, 5 asistencija, 3 blokade i 4 izgubljene lopte za 44 minuta još jednom je bio ključan igrač u izuzetno važnom trijumfu svog tima.

Pored Jokića u domaćoj ekipi istakli su se Mari sa 27 poena i 7 asistencija i Pol Milsap sa 26 poena, 13 skokova i 5 asistencija. Kod Baksa je najbolji bio Džabari Parker sa 35 poena (5/8 za tri) i 10 skokova, Bledsou je dodao 31 i 6 asistencija, dok je Janis Adetokumbo zabilježio 18 poena, 12 skokova i 6 uspješnih dodavanja.

Golden Stejtu je jedna dobra četvrtina bila dovoljna da slomi otpor Feniksa i slavi sa 117:107.

Gosti iz Arizone su u drugom periodu imali 14 poena viška, međutim, Voriorsi u trećoj četvrtini ne samo da su nadoknadili minus već su u jednom trenutku vodili sa 90:73.

Nikola Jokic erupts for 35 PTS, 13 REB, 5 AST, 3 BLK to power the @nuggets in OT!



DEN wins it over @Bucks 128-125, moving a game closer to the West 8 spot!



Jamal Murray: 27 PTS

Millsap: 26 PTS, 13 REB#MileHighBasketball



Jabari Parker: Season-high 35 PTS

Eric Bledsoe: 31 PTS pic.twitter.com/wva72XFnLt